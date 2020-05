Rogo a Castellabate. Fiamme alimentate dal vento: vegetazione distrutta

Send an email

Nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato un forte incendio in località “Paroccia”,​ poco distante dall’isola ecologica di Castellabate. Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità a causa del forte vento presente, destando subito molta preoccupazione.

Sul posto, dopo le segnalazioni degli abitanti delle vicinanze, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, la Protezione Civile del gruppo Lucano e la Polizia Municipale per bloccare il traffico. Ancora in corso gli interventi di spegnimento delle fiamme, mentre le cause sono tutte da accertare.​