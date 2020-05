Agropoli: affidato servizio pulizia strade post incidente

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Adamo Coppola, ha affidato il servizio di pulizia e ripristino stradale a un operatore esterno all’Ente. L’operatore incaricato dovrà svolgere varie tipologie di interventi, in emergenza, post incidenti stradali.

Saranno svolti interventi di ripristino post incidente così classificati:

“Intervento standard”: il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

“Interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;

“Interventi perdita di carico”: l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

Lo scopo è di ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale.

Il servizio è stato affidato alla struttura specializzata di Pronto Intervento, Sicurezza Stradale e Tutela Ambiente, denominata PISSTA, per una durata di un anno. In caso di riscontro positivo dell’attività svolta, l’affidamento potrà essere prorogato per ulteriori tre anni. La centrale operativa dovrà essere attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. L’affidamento non prevede oneri a carico dell’Ente né per i cittadini.