VIDEO | Agropoli: si lavora per le spiagge, domani in incontro

Spiagge e turismo nella prossima estate, ne parliamo con il sindaco Adamo Coppola. Il primo cittadino di Agropoli ha chiarito alcuni punti su come saranno gestiti i tratti liberi di litorale. L’obiettivo è quello di far trovare le spiagge pronte già nel prossimo week end. In vista del’avvio della stagione estiva, inoltre, si lavora per fare in modo che le stesse possano essere fruite liberamente, in collaborazione anche con i privati, attraverso un sistema di prenotazione e ticket gratuiti.

Il sindaco Coppola è intervenuto anche sulle polemiche di questi giorni sui rapporti con i concessionari degli arenili e soprattutto sulle regole che muovono la proroga delle concessioni. Poche domande per capire le linee guida per usufruire della spiaggia.