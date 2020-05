Coronavirus: sono sei i pazienti ancora positivi nel Cilento

Dopo quasi un mese senza nuovi contagi, un nuovo tampone positivo si è registrato a Vallo della Lucania. A risultare affetto da coronavirus un cinquantenne dirigente amministrativo dell’Asl Salerno. L’uomo era asintomatico ed è risultato positivo in seguito a degli screening. Sale così a cinque il numero complessivo delle persone che hanno contratto il virus nel comune cilentano durante questa pandemia; quattro però erano già guarite. L’ultima è stata Patrizia De Cocinis, infermiera di San Mauro La Bruca dimessa la scorsa settimana dall’ospedale “San Luca” dopo 50 giorni.

Una settimana prima era tornata a casa la collega di Agropoli. In quest’ultima città si segnalano ancora tre pazienti positivi; gli altri soggetti affetti da coronavirus, tutti in isolamento domiciliare, sono a Sessa Cilento e Casal Velino (anche in quest’ultimo caso si tratta di una infermiera).

A Vallo della Lucania si registrano ore di apprensione per questo nuovo caso che arriva in un momento in cui l’emergenza, almeno sul territorio, sembra quasi superata. Per il nuovo contagiato è stata già ricostruita la rete dei contatti e disposto l’isolamento.