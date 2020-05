Castellabate: ecco le modalità di accesso agli uffici comunali

La Giunta comunale di Castellabate, in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente, ha approvato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Da oggi si dispone l’apertura degli uffici comunali al pubblico, esclusivamente per i servizi che l’utenza non può svolgere con strumenti informatici e telematici. Si potrà accedere presso gli uffici che svolgono le funzioni di “sportello – front office”, esclusivamente previo appuntamento e nel rispetto della vigente legislazione, nei seguenti giorni e orari:

UFFICIO PROTOCOLLO dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 AREA I – AMMINISTRATIVA E SERVIZI DEMOGRAFICI lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12:30 martedì dalle 15:30 alle 17:30 AREA II – ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI martedì dalle 11 alle 13 giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 15:30 alle 17:30 AREA III – LAVORI PUBBLICI E S.U.E. martedì dalle 9 alle 12:30 giovedì dalle 15:30 alle 17:30 AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO E DEMANIO martedì dalle 15:30 alle 17:30 giovedì dalle 9 alle 12:30 AREA V – POLIZIA MUNICIPALE mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30

È stata inoltre approvata l’informativa che disciplina, per gli utenti e anche per i dipendenti, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non recarsi negli edifici comunali in presenza di febbre o sintomi influenzali, di mantenere la distanza di sicurezza e di osservare le regole di igiene. Gli uffici sono stati opportunamente sanificati, dotati di gel igienizzante agli ingressi e di divisori di sicurezza agli sportelli.

«Visti gli ottimi risultati raggiunti seguendo scrupolosamente le misure di contrasto al contagio anche gli edifici comunali devono rimanere un luogo sicuro – dichiara il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli – gli utenti dovranno abituarsi ad un nuovo sistema di comunicazione con gli uffici che sarà comunque efficace e vicino ai cittadini».