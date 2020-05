Ascea, c’è il bando per i parcheggi

ASCEA. Il comune ha pubblicato il bando per affidare in gestione i parcheggi pubblici situati nella frazione di Marina di Ascea. L’amministrazione comunale ha deciso di indire una gara mediante procedura aperta per la gestione della sosta a pagamento. Si tratta di 1005 posti auto situati lungo il lungomare e nelle zone limitrofe. Il servizio di controllo dovrà essere effettuato mediante l’installazione e manutenzione di 11 parcometri e attraverso la presenza di personale (almeno 8 ausiliari) che controllerà i parcheggi nella fascia oraria 8-20 di ogni giorno, compresi i festivi.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà aprire al pubblico un ufficio per la vendita di abbonamenti. Il servizio dovrà essere attivo dal 15 giugno al 15 settembre. Le offerte dovranno essere inviate entro il 4 giugno, ore 12.

Già definite le tariffe, in parte invariate rispetto al passato: 1 euro per ora o frazione; 2,50 euro dalle 8 alle 20; 5 euro per l’intera giornata. Per la località Scogliera il costo è di 4 euro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20; 2 euro dalle 20 alle 24; 7 euro l’intera giornata. Per l’area dell’uliveto, sempre in località Scogliera, il prezzo per 6 ore 2,50 euro; 5 euro per l’intera giornata. Previsti anche abbonamenti mensili: 15 euro per i residenti; 25 euro per i proprietari non residenti e i dipendenti di attività non residenti, 45 euro per i non residenti (o 25 euro quindicinale)

L’offerta a base d’asta è di 130mila euro.