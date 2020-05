Viaggio in Sardegna: conoscere Olbia e la Costa Smeralda

La Sardegna, il suo splendido mare, le scogliere e le magnifiche spiagge, rappresentano un’eccellenza italiana rinomata in tutto il mondo e una frequentata meta del turismo internazionale. Un luogo straordinario, perfetto per chi ama il mare, i paesaggi naturali e lo sport all’aria aperta, ma anche per chi fosse in cerca di ambienti raffinati ed esclusivi e di un’appassionante vita notturna.

Chi è solito trascorrere le vacanze estive in Sardegna, conosce senza dubbio il territorio, il mare e le spiagge attorno ad Olbia, che costituiscono una delle aree più belle e attraenti di tutta l’isola. Proprio in questa zona si trova la celebre Costa Smeralda, un vero e proprio paradiso, che deve il suo nome alle spettacolari tinte del mare.

Per raggiungere Olbia e la Costa Smeralda in tutta tranquillità, i traghetti Livorno Olbia di Grimaldi Lines partono ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in orario diurno e in orario notturno. È possibile acquistare il biglietto direttamente online e prenotare una cabina confortevole ed elegante, attrezzata per accogliere comodamente fino a quattro viaggiatori e dotata di ogni comfort anche per gli ospiti diversamente abili.

Il mare cristallino e il fascino della storia antica

La Costa Smeralda è un vero paradiso terrestre, è splendida nei mesi estivi ma è comunque affascinante in ogni giorno e momento dell’anno. È il luogo perfetto per chi ama la spiaggia e il sole, ed è ugualmente imperdibile anche per gli appassionati della pesca sportiva, delle immersioni e degli sport acquatici in genere.

Inoltre, la città di Olbia offre la possibilità di ammirare una serie di edifici, chiese e strutture di grande valore artistico e storico. In particolare, chi si interessa di archeologia non può mancare di visitare il Pozzo Sacro, una costruzione che con tutta probabilità risale all’età del Bronzo, per poi subire diverse modifiche nel corso dei secoli, dedicata alla celebrazione di cerimonie e riti pagani. Un altro importante sito archeologico di Olbia è l’acquedotto di epoca romana, di cui sono visibili ancora oggi le magnifiche arcate, conservate in ottime condizioni.

Gli antichi Nuraghi e gli itinerari nei dintorni di Olbia

Nella zona che circonda Olbia, come in tutta la Sardegna, sono visibili numerosi Nuraghi, i caratteristici edifici in pietra a pianta tonda, disseminati un po’ in tutta l’isola, che attirano l’attenzione sia dei turisti che di archeologi e studiosi di storia antica. In particolare, il Nuraghe Riu Mulinu, situato sulla sommità di un colle, offre una splendida vista di tutto il Golfo di Olbia.

In un tour in Sardegna o nella programmazione di una vacanza sull’isola, spesso Olbia rappresenta semplicemente il luogo di approdo, un punto di transito obbligato prima di raggiungere la meta scelta in precedenza. In realtà, si tratta di una città molto piacevole, vivace e ricca di attrattive, che senza dubbio merita qualche giorno di visita, sia per il suo centro storico che per tutta l’area circostante, dove si trovano alcune delle località più caratteristiche dell’intera isola, tra cui il Golfo degli Aranci, il magnifico borgo medievale di Posada, il Castello duecentesco di Pedres e l’isola di Tavolara, meta perfetta per chi ama le immersioni e gli itinerari di trekking.