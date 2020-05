Vallo della Lucania, agevolazioni fiscali per le attività commerciali

L’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania, con a capo il Sindaco Antonio Aloia, vicina ai cittadini e in particolare ai commercianti costretti alla chiusura forzata delle attività, ha confermato, in attesa di ulteriori determinazioni del Governo, le tariffe TARI dello scorso anno con previsione dei pagamenti a partire da gennaio 2021; è stata prevista, comunque, come si legge dalla nota pubblicata dalla pagina Facebook del comune, la possibilità dell’esenzione dal pagamento della tassa, per il periodo emergenziale, chiedendo agli uffici di reperire le opportune coperture, in continuità con quanto previsto dalla giunta con la delibera del 18 aprile.

Anche Salento, guidato dal Sindaco Gabriele De Marco, ha previsto delle agevolazioni per le attività commerciali; l’Ente ha infatti deliberato, per i pubblici esercizi che abbiano subito la sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base della normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione, di concedere l‘esenzione del pagamento della TOSAP a tutto il 30/09/2020.

Nei giorni scorsi già altri comuni avevano adottato la stessa iniziativa e ulteriori si aggiungeranno nei prossimi giorni.