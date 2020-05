Send an email

Ascea: ok ad interventi sulla viabilità

Il Comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, prosegue con la sua opera di sistemazione delle strade del proprio territorio di competenza. L’Ente, infatti, dopo aver provveduto ad occuparsi del corso Elea, importante in vista di una stagione estiva, ha approvato i lavori di ”somma urgenza” per il ripristino di ulteriori arterie. Nello specifico si tratta della strada ”Irali” alla frazione Terradura, dissestata dalle abbondanti piogge che avevano creato anche dei problemi alle aziende agricole e zootecniche del territorio, la ”Tempa delle Case” e la ”Casaline-Tempa del Niglio” interessate da problemi di viabilità.

L’amministrazione ha disposto questa formula della ”somma urgenza”. Affidato l’appalto dei lavori ad un’azienda cittadina, verranno impiegati quindi 3.290 euro per il ripristino delle cunette, la risagomatura della sede stradale, la sistemazione del manto stradale.

Ma questa non è l’unica iniziativa in tema di viabilità: oggi sarà inaugurata la strada realizzata a ridosso dell’area archeologica di Elea-Velia, ad Ascea, allo scopo di migliorare la fruibilità del sito, consentendo un agevole accesso all’acropoli per le persone anziane e disabili. La strada è stata realizzata grazie all’intesa tra il comune di Ascea, la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e lo stesso parco archeologico,