Agropoli: volontari in azione per sistemare spiagge e sentieri

AGROPOLI. C’è chi lavora in silenzio e chi promuove anche l’ordinario. Nella settimana in cui è finito sotto accusa un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Agropoli dove si pubblicizzavano dei rattoppi fatti in strada, volontari e associazioni hanno dato esempio della loro grande forza di volontà, di senso civico e soprattutto di amore per il territorio. Nel weekend, infatti, l’associazione Trekking Cilento Agropoli ha ripristinato scale e sentieri che conducono a Cala Pastena. Un intervento importante che permette di fruire in piena liberà di uno degli angoli di costa più suggestivi del territorio.

Un’opera meritoria in vista di un’estate che, a causa del distanziamento, imporrà di utilizzare per la balneazione anche tratti di costa solitamente meno frequentati. Nei giorni scorsi alcuni volontari si erano dedicati anche alla sistemazione della piccola spiaggetta di San Francesco dove anche il Comune era intervenuto per il ripristino delle scalette di accesso.

Si attende ora che l’amministrazione comunale fissi le regole per la fruizione delle spiagge libere. Molti comuni hanno già immaginato delle linee guida per evitare gli assembramenti, nel rispetto dell’emergenza covid.