Agropoli: parrucchieri ed estetiste ripartono con le nuove misure anti-Covid

AGROPOLI. Dopo oltre due mesi di lockdown, questa settimana hanno riaperto i saloni di parrucchieri, barbieri e i centri estetici. Le chiamate e le richieste di prenotazione erano cominciate già dalla settimana scorsa. Non c’è stato il temuto calo di richieste anche se le prescrizioni impongono di rispondere ad un numero limitato di richieste rispetto al passato.

Le nuove misure anti-Covid da rispettare, infatti, riducono di molto il numero di clienti che i saloni possono ricevere, ma di certo non scoraggiano di titolari. C’è chi ha deciso di aprire anche la domenica e il lunedì (giorno di riposo per molti artigiani del settore) e chi invece ha modificato gli orari: con l’orario continuato o aprendo la mattina presto, segni che dimostrano la voglia di ricominciare nel migliore dei modi e soprattutto di accontentare tutti i clienti.

“Il lavoro è raddoppiato, perché per ogni clienti dobbiamo sanificare tutta la cabina e per questo possiamo ricevere meno clienti in una giornata, ma abbiamo tanta voglia di fare e di rivedere tutte le nostre clienti. Questa settimana abbiamo ricevuto tante prenotazioni e stiamo cercando di accontentare tutte”, dice sorridente un’estetista.

“Non vedevamo l’ora di riaprire il nostro negozio. La voglia di ricominciare è tanta. Le maggiori richieste della settimana sono state tinte e tagli. Dobbiamo abituarci a un nuovo modo di lavorare, se prima potevamo avere più clienti nel nostro salone, mentre c’era una cliente con la tinta in posa potevamo fare lo shampoo a un’altra cliente, ora non è più possibile ricevere più clienti nello stesso momento, ma questo non ci scoraggia, ce la faremo come sempre!” dichiara un parrucchiere.

Qualche polemica si è registrata sull’aumento dei prezzi attuato da qualcuno. “Purtroppo dobbiamo rispettare regole e abbiamo i costi che ce lo impongono”, dice un barbiere agropolese.