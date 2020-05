Agropoli, aveva tentato il suicidio: morto 37enne

È morto presso l’ospedale Cardarelli di Napoli Vincenzo Russo, il giovane di Agropoli che nella giornata di ieri ha tentato il suicidio in viale Lombardia lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Il trentasettenne era stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce gialla e trasferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Da qui, vista la gravità delle sue condizioni, era stato trasferito presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. I medici avevano riscontrato fratture agli arti superiori ed inferiori ed una grave emorragia interna; è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

Vincenzo Russo, laureato in giurisprudenza, da tempo viveva in uno stato depressivo che lo aveva portato anche ad essere ricoverato in un istituto specializzato. Aveva già tentato il suicidio. Purtroppo nonostante la vicinanza dei familiari non è mai riuscito a riprendersi.

Aveva perso entrambi i genitori, viveva con una sorella. Ragazzo serio e stimato, era molto appassionato di calcio. Grande il dolore nella comunità locale. Tanti i messaggi di cordoglio.