Zone rosse escluse dal riparto dei fondi: dietrofront Conte

Sarà presentato un emendamento al decreto Rilancio per garantire fondi “a tutti” i Comuni nelle zone rosse colpiti dall’emergenza Coronavirus per una questione di “equità”. Lo assicura ai suoi il premier Giuseppe Conte, dopo le polemiche per l’esclusione di alcuni Comuni dai fondi (200 milioni) destinati alle aree colpite dall’emergenza Covid-190.

L’idea, nella fase di “gestazione” del provvedimento, era quella di assegnare queste risorse a tutte le zone rosse d’Italia dichiaratei zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi».