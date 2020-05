Sapri, Del Medico replica a Gentile: “smettila di piagnucolare”

“Nessuna denuncia sul 25 Aprile e mai scritte lettere anonime. Antonio, smettila di piagnucolare, di dire menzogne e prova ad agire da uomo”. A dirlo Giuseppe Del Medico, consigliere del Gruppo SapriDemocratica, che risponde così alle parole del sindaco di Sapri Antonio Gentile. Quest’ultimo, riferendosi al consigliere di minoranza, ne aveva criticato l’atteggiamento relativamente a delle segnalazioni al Prefetto e a presunti esposti anonimi (leggi qui)



“Le regole vanno rispettate sempre e le istituzioni devo dare l’esempio. Nessuno può sentirsi privilegiato e agire in dispregio dello Stato, in particolare nella giornata del 25 Aprile – replica Del Medico – Era doveroso informare SE il Prefetto di Salerno di come il Sindaco di Sapri avesse onorato chi ha dato la vita per la nostra libertà. Il suo mancare di rispetto delle disposizioni del Governo, alle quali si è attenuto scrupolosamente anche il Sig.Presidente della Repubblica, hanno offeso le nostre istituzioni e la nostra comunità.

Una brutta pagina per Sapri, che spero abbia insegnato qualcosa a chi spesso parla di legalità”.



Quanto agli esposti anonimi Del Medico replica: “è una calunnia di bassissimo profilo pari a valore di chi la muove, che butta fango in assenza di argomentazioni valide.

Nella mia vita non ho mai fatto un esposto anonimo, perché sono un uomo libero che non ho mai avuto padroni e paura di metterci la faccia”.