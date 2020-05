Oroscopo: Ariete, sorprese in arrivo in amore

Ariete – Avete messo a punto piani di sviluppo professionale piuttosto solidi. Stanno arrivando delle belle sorprese in campo sentimentale.

Toro – Non è ostinandovi che riuscirete a imboccare la strada giusta nella vostra professione. In amore siete un po’ titubanti: meglio non impegnarsi.

Gemelli – Prima di prendere una qualsiasi decisione decisiva per il futuro del lavoro raccogliete abbastanza informazioni. Perfetta intesa in amore.

Cancro – Se qualcosa non va nel lavoro cercate di scoprire in fretta di che si tratta per correre ai ripari. Non lasciatevi coinvolgere in un amore effimero.

Leone – Cercate di resistere a pressioni e condizionamenti: solo così nel lavoro percorrerete la strada che volete. Un amore sempre più intenso.

Vergine – Non è certo con la polemica o con le provocazioni che troverete un accordo con i collaboratori. Qualcuno attende solo un vostro cenno.

Bilancia – Vi attende una settimana positiva per portare avanti i vostri progetti o avviare imprese ambiziose. In amore siete troppo diffidenti.

Scorpione – Spiacevoli intralci non potranno rallentare più di tanto il raggiungimento della meta professionale. Non avete molto fiuto nei sentimenti.

Sagittario – Imparate ad organizzare meglio i vostri impegni professionali se non volete girare a vuoto. I vostri sentimenti stanno cambiando direzione.

Capricorno – Soddisfazione per un’iniziativa di lavoro dipesa solo dalla vostra lungimiranza. In amore siete ancora diffidenti.

Acquario – Avrete la conferma della buona impostazione dei vostri affari: aumenta la fiducia in voi stessi. In amore perfetta sintonia.

Pesci – Siete troppo facili agli entusiasmi e questo vi danneggia un po’ nella vostra attività: meglio andare con i piedi di piombo. Rappacificazione in amore.