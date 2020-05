Laureana Cilento: gruppo di minoranza dona mascherine alla popolazione

Send an email

“Un piccolo gesto per la tutela della nostra Comunità”. Con questo messaggio, il gruppo di minoranza “Uniti per Laureana“, annuncia la distribuzione dei dispositivi di protezione che avrà inizio nei prossimi giorni.

“È un modo per far sentire, ai nostri concittadini, la nostra vicinanza. Avremmo voluto distribuirle già da tempo ma, reperirle, è stata un’impresa. Ora, più che mai, è il momento della responsabilità, proteggiamoci!” dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali Raffaele Marciano, Anna Lerro e Fabio Caserta.