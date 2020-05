CilentoinTour: un educational tour alla scoperta di arte e cultura a San Giovanni a Piro

Ambiente e cultura costituiscono un binomio inscindibile e necessario ad una ripartenza in cui il concetto di spazio assume un valore prezioso.

Il Cilento è terra di spazi immensi, di luoghi dell’anima e di bellezza diffusa.

Per dare un significato concreto alla proposta “culturale”, sia in termini di sicurezza che di fattibilità, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo promuove CILENTOinTOUR, da una idea del direttore del polo museale Franco Maldonato .

Un educational tour in programma per il giorno Sabato 23 maggio con escursione in bus (Curcio Autolinee) per una visita guidata al Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro, ai “luoghi di Ortega” a Bosco e alla Mostra permanente sul Paleolitico a Scario (in sicurezza secondo le linee guida per la riapertura di Musei,Archivi e Biblioteche), a cura del Polo Museale del Comune di San Giovanni a Piro.

Una proposta indirizzata a Giornalisti, Blogger, Social Media Manager, Operatori turistici (tour operator, agenzie e imprenditori) e Studenti .

Il tutto ripreso da un videomaker per un prodotto digitale che, oltre ai prestigiosi contenuti artistici, definisca un metodo che possa essere parte di una offerta turistica di qualità.

“Un format antico ma anche innovativo, nato al tempo del coronavirus – spiega il vicesindaco Pasquale Sorrentino – Per costruire percorsi di “bellezza” da vivere e condividere”.