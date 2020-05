Ad Atena Lucana le scuole produrranno energia elettrica

Send an email

È stato installato un impianto fotovoltaico sul tetto del plesso scolastico di Atena Lucana capoluogo (nelle foto).L’energia rinnovabile prodotta coprirà i consumi delle scuole, della palestra e della Casa Comunale.

La prossima settimana verrà montato un secondo impianto fotovoltaico sulla struttura metallica nella rotonda ad Atena Lucana Scalo, la cui energia coprirà i consumi dell’asilo nido e della scuola materna.

Questi interventi progettati dall’attuale Amministrazione sono finanziati con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico destinati all’efficientamento energetico ed allo sviluppo sostenibile con Legge del 30 aprile 2019 n. 34.

In questi interventi è incluso anche il progetto in fase di realizzazione di abbattimento delle barriere architettoniche nella Casa Comunale con la realizzazione di un accesso laterale per le persone diversamente abili.