Polla ricorda i caduti della strage di Capaci

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Polla fanno sapere che domani, 23 maggio 2020, sarà celebrata la Giornata Nazionale della Legalità e della memoria dei caduti della strage di Capaci. Quest’anno la Giornata Nazionale della Legalità sarà dedicata a coloro i quali, negli ultimi mesi, si sono prodigati con abnegazione e grande senso del dovere nella gestione dell’emergenza sanitaria.

In considerazione della vigenza delle misure di contenimento del contagio, l’intero Consiglio Comunale di Polla sarà presente in Piazza Mons. Antonio Forte, a nome di tutta la comunità, per rispettare un minuto di silenzio alle ore 17:57.

Nella stessa piazza, sarà esposto, per tutta la giornata, un lenzuolo bianco per ricordare le vittime di Capaci e tutti i caduti per mano mafiosa.