Lustra: fondi per la messa in sicurezza della viabilità

LUSTRA. Viabilità. Approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Lustra – Ponte Alento. Uno degli ultimi atti dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Castellano, ormai a fine mandato. L’Ente intende sfruttare le risorse CIPE dedicate ai comuni con meno di duemila abitanti per interventi sulle infrastrutture.

Viabilità: un intervento da tempo richiesto

In particolare Lustra punta al miglioramento di una strada da tempo in condizioni di degrado per la quale più cittadini chiedevano interventi. Approvando al progetto l’Ente può rispondere al bando.

Il progetto

Il costo delle opere ammonta a 500mila euro, gran parte della somma è assorbita da lavori e sicurezza, circa 372mila euro. La parte restante è relativa alle somme a disposizione dell’amministrazione.