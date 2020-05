Una anziana originaria di Auletta ma ospite dell’Istituto Juventus di Sala Consilina è risultata nuovamente positiva al Coronavirus dopo essersi negativizzata durante il ricovero al Campolongo Hospital di Eboli.

L’anziana ha alloggiato sempre in una camera singola e non ha avuto contatti con gli altri anziani. La donna è stata ricoverata in via precauzionale.