Zone rosse escluse dai fondi, Valiante: scelta assurda e immotivata

“La scelta di modificare o sopprimere in una notte la norma che prevede il ristoro anche per le zone rosse decretate con ordinanze regionali, è veramente assurda ed immotivata”. A dirlo l’on. Simone Valiante, già deputato Pd e presidente di Consac Ies, che commenta la decisione del Governo di escludere le zone rosse dal riparto dei fondi per l’emergenza coronavirus.

“Nei giorni scorsi con alcuni sindaci del Vallo di Diano avevamo approfondito, anche con Consac IES, la vicenda con il dott. Ferri, responsabile della finanza locale di Anci ed Ifel, che ci aveva confermato che all’Anci era stata data piena assicurazione in tal senso. Siamo ancora una volta di fronte a dilettanti allo sbaraglio”.

Valiante spera in “una presa di posizione comune ed immediata della delegazione parlamentare e della Conferenza Stato Regioni su questa vicenda, perché si apporti una modifica immediata in sede di conversione del provvedimento!”.