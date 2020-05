Send an email

Prima visita a Padula per il nuovo direttore della direzione regionale musei

Prima visita ufficiale per il nuovo Direttore della Direzione Regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula. Ad accoglierla l’Amministrazione Comunale di Padula, guidata dal Sindaco Paolo Imparato, Tommasina Budetta, Direttore della Certosa di San Lorenzo, insieme ai dipendenti del complesso certosino, impegnati ad accogliere i visitatori che in questi giorni stanno nuovamente animando gli spazi Patrimonio Unesco.

Marta Ragozzino ha sottolineato il grande lavoro di squadra che ha consentito la riapertura della Certosa già da lunedì 18 maggio, risultando così tra i primi siti in Italia ad essere nuovamente fruibile dopo i mesi di emergenza Covid-19. Il nuovo Direttore sta personalmente visitando i musei per programmare le azioni di valorizzazione e promozione da realizzare in tempi brevi.

“Ringraziamo il Direttore Ragozzino per aver scelto di fare immediatamente tappa a Padula, trasmettendo a tutti noi un grande entusiasmo ed ascoltando le proposte per i prossimi mesi – hanno dichiarato il sindaco Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – Intendiamo rafforzare sempre di più i rapporti di collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania per continuare a dare alla Certosa di San Lorenzo e a tutta Padula la massima attenzione”.