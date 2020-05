Orria piange Antonio Sica, morto in un tragico incidente

La comunità di Orria piange Antonio Sica. Aveva 53 anni, era architetto e risiedeva nella frazione Piano Vetrale. È lui la vittima dell’incidente avvenuto intorno all’una di questa notte sulla Strada Provinciale che collega Omignano e Orria, nel Comune di Salento. La vittima stava tornando a casa quando, per cause da stabilire, la sua auto è sbandata e si è ribaltata. Pare che il veicolo abbia urtato contro un marciapiede per poi travolgere due auto in sosta. Terribile l’impatto. I residenti, svegliati dal fragore, hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il corpo di Antonio Sica era sotto l’auto, metà all’interno dell’abitacolo e metà all’esterno.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno atteso il via libera del magistrato prima di rimuovere il corpo. Antonio Sica, lascia la moglie Carmen e due figlie poco più che ventenni Maria Antonietta e Sofia. Era fratello di Agostino , funzionario del Comune di Agropoli.