Ad Agropoli arriva un drive in

Un drive in in Piazza Mercato (oggi piazza Mediterraneo= ad Agropoli. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola. Il drive in, infatti, permetterebbe di assistere alle proiezioni cinematografiche evitando di seguire le ristrette linee guida previste all’interno delle sale per l’emergenza covid.

“L’emergenza Covid-19 – spiegano dal Comune – impone la necessità di creare nuovi spazi di libera fruizione, in cui sia possibile osservare il rispetto delle distanze e tale condizione ha portato a pensare alle potenziali soluzioni da adottare per garantire la ripresa dei rapporti sociali dopo la fase di blocco che ha imposto la collettività ad un lungo periodo di quarantena”.

Tra le varie proposte il drive in sarebbe quella ideale “sia per garantire la sicurezza degli spettatori, sia per rimettere in moto le attività dei cinema”, spiegano da palazzo di città.