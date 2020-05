Sanza aderisce a “Voler Bene all’Italia”: la festa dei piccoli comuni

SANZA. Il Comune, su indicazione del sindaco Vittorio Esposito, ha aderito anche quest’anno a Voler Bene all’Italia, un’edizione speciale per il 2020 che cercherà di far sentire la voce dei piccoli comuni con una maratona di eventi social che si terranno intorno alla Festa della Repubblica. Da Domenica 31 maggio a Martedì 2 Giugno 2020. L’emergenza Covid19 ha cambiato le modalità dello storico appuntamento di Voler Bene all’Italia, per questo l’edizione 2020 sarà tutta giocata in chiave social e digitale attraverso la parola d’ordine #RICONNETTIAMOILPAESE .

Questo slogan si porta dietro almeno tre significati e tre azioni per dare forza alla mobilitazione in favore dei piccoli comuni: Chiedere maggiore diritto di cittadinanza digitale per i piccoli comuni, realizzare le infrastrutture necessarie, favorire lo smart working i servizi, le imprese e la scuola, ma anche per chiedere al paese di non lasciare indietro i territori di comunità vasta nella stagione difficile della ripresa economica e sociale facendo ripartire il Sistema Paese tutto alla stessa velocità.

Per questo è stato sottoscritto l’appello al Presidente Conte lanciato da Legambiente, UNCEM, Symbola, Borghi più Belli d’Italia, Touring Club, Unpli , borghi Autentici d’Italia. Promuovere la coesione nazionale durante la Festa della Repubblica, invitando i cittadini a partecipare a un momento di unità nazionale e fare sentire le tante voci e la diffusa bellezza e coesione sociale di questi luoghi.