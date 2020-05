InfoCilento compie 15 anni!

InfoCilento.it compie 15 anni. Era il maggio del 2005 quando, cessata l’esperienza del mensile locale “Il Cilento Nuovo”, il giornalista Ernesto Rocco e il tecnico informatico Luigi Barlotti, pensarono di sfruttare le enormi potenzialità che all’epoca il web cominciava soltanto a far intravedere. Nascono i domini infocilento.it ed infoagropoli.it. Sarà quest’ultimo il primo ad essere lanciato in rete. L’idea era di realizzare un’enciclopedia on line del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, affiancando alle informazioni sulla storia, la geografia e la gastronomia, le notizie dai territori.

Maggio 2005: nasce InfoAgropoli.it

Fin dai primi giorni il must è stato quello di informare in tempo reale, in modo chiaro, preciso e professionale. Il tutto sotto la guida del direttore responsabile Angelo Buccino, che ci ha sempre lasciato un’ampia libertà editoriale.

L’esempio da seguire dovevano essere le grandi testate. Il loro modo di informare. Le linee guida la correttezza, la professionalità e la passione. Principi cardine, questi, che ancora oggi, dopo 15 anni, fanno parte del nostro lavoro.

La web tv e la web radio

InfoCilento (allora InfoAgropoli), grazie anche all’editore Vincenzo D’Andrea che mise su una redazione, è stato il primo portale del territorio, all’avanguardia anche nello sperimentare nuove tecnologie. Negli anni, infatti, alle notizie testuali si è aggiunta una web tv. Successivamente, con l’ingresso nella famiglia di Salvatore Sgrò, già speaker e dj di una radio libera locale degli anni ’80, nacque anche la prima web radio del territorio, in onda 24 ore su 24.

Non solo un semplice sito, insomma, ma un vero e proprio portale con più sezioni, una di queste dedicata anche agli studenti. All’epoca i social non erano diffusi come oggi. Le informazioni viaggiavano meno velocemente rispetto ad oggi. In quel contesto InfoCilento riuscì ad imporsi sul territorio locale, dando voce a tutti e raccontando i comuni più grandi e quelli più piccoli, con notizie di cronaca, attualità, sport o di servizio.

Da InfoAgropoli a InfoCilento.it

Nel 2009 il primo radicale cambiamento nella vita di InfoAgropoli. Sergio Pinto, già corrispondente de La Città e Il Mattino, diventa il nuovo direttore responsabile. Editore la Casa Editrice Qwerty.

Un anno dopo InfoAgropoli lascerà spazio ad InfoCilento. L’utenza è ormai ampiamente cresciuta. Il portale è punto di riferimento dell’intero comprensorio cilentano e inizia ad affacciarsi anche su Vallo di Diano e Alburni. La redazione, inizialmente composta da poche persone, si amplia. Ci sono corrispondenti da gran parte del comprensorio; un’unica grande famiglia. Nascono collaborazioni con radio e tv. InfoCilento vede accrescere il suo pubblico, si trasforma in una vera e propria agenzia giornalistica capace di lanciare le notizie dal territorio in tempo reale. Uno strumento utile anche per gli altri organi di stampa.

Il web, intanto, è cambiato, le potenzialità sono maggiori, anche gli organi di informazione on line sono aumentati e i social hanno rivoluzionato la nostra vita e il modo di fare giornalismo. InfoCilento.it in questo vortice ha cercato di mantenere sempre la sua posizione autorevole sul territorio. Ad oggi si è trasformato, nella grafica e nei contenuti: è rimasta la sezione notizie, ormai divenuta predominante, ma restano anche le informazioni turistiche sul territorio e i singoli paesi. Le sezioni radio e tv si sono fuse in quella “media“, ci sono settori specifici come quello “Food” dedicato all’enogastronomia, gestito dal Food Blogger Bruno Sodano e lo sport, curato di Christian Vitale.

Tante novità, ma sono rimasti i principi cardine che ci hanno mosso fin dall’inizio, ma soprattutto è rimasta la “famiglia infoCilento”: l’affetto è ciò che lega tutti noi, prima di ogni altro legame collaborativo.

15 anni di InfoCilento: i nostri ringraziamenti

Oggi, a 15 anni dalla nascita, vogliamo dire grazie a chi ci ha aiutato a crescere, a chi ha seguito il suo percorso e a chi oggi è ancora con noi. A Luigi Barlotti la parte invisibile di InfoCilento, a Carmine Sica che per alcuni anni ha curato con noi la parte grafica, al direttore Sergio Pinto che ha creduto nel progetto anche nei momenti più bui, a chi ha aiutato il progetto a nascere e a chi ha contribuito negli anni. Grazie ai giornalisti della redazione, anima pulsante di InfoCilento.it, ai nostri sponsor, all’agenzia Alan Project di Domenico Forni e Alfredo Strianese, forza commerciale di InfoCilento, ormai anche loro membri della famiglia.

Soprattutto, però, dobbiamo dire grazie ai nostri tanti lettori che ci hanno permesso di essere tra i primi 236 siti in Italia per traffico giornaliero, il primo del territorio (dati Alexa). Senza questi risultati oggi non saremmo qui. E per questo a voi dobbiamo anche chiedere scusa per gli errori che ci capita di commettere, ma sempre in buona fede. Speriamo ci perdonerete.

Buon compleanno InfoCilento.it!

Antonella AGRESTI, Vincenza ALESSIO, Ernesto APICELLA, Angela BONORA,Letizia BAEOUMLIN, Arturo CALABRESE, Antonella CAPOZZOLI, Manuel CHIARIELLO, Francesco CHIARELLO, Erminio CIOFFI, Paola DESIDERIO, Fiorenza DI PALMA, Carmela DI MARCO, Antonella GUERRA, Chiara ESPOSITO, Riccardo FEO, Sara FIORILLO, Enrico LAVA, Francesco LOMBARDI, Carmen LUCIA, Anna Maria MAIORANO, Gennaro MAIORANO, Emilio MALANDRINO, Angelo MAZZILLO, Omar Domingo MANGANELLI, Bruno MARINELLI, Elena MATARAZZO, Thalia MOTTOLA, Antonella Eleonora PACELLA, Antonio PAGANO, Sergio PINTO, Martina PINTO, Ernesto ROCCO, Annalisa RUSSO, Costabile Pio RUSSOMANDO, Katia SANTILLO, Roberto SCOLA, Michele SINISCALCHI, Bruno SODANO, Concepita SICA, Katiuscia STIO, Rossella TANZOLA, Christian VITALE.