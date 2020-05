108 anni per nonna Carmela, la super centenaria del Cilento

Il sangue del Cilento le scorre nelle vene e lo si nota dalla sua longevità. Carmela Puglia, infatti, ha compiuto oggi 108. La nonnina ultracentenaria vive a Salerno ma è originaria del Cilento, di Pisciotta, località dove chiede sempre di ritornare. Purtroppo la distanza dai centri medici e la necessità di sottoporsi a cure, rende difficile la sua permanenza nel suo borgo natio. Per questo da una decina d’anni vive in città con le figlie

Nonna Carmela è la seconda centenaria più longeva del Cilento. Nel 2018, per i suoi 106 anni, fu organizzata una grande feste. Se non fosse stato per il coronavirus, magari, quest’anno sarebbe stato possibile festeggiare di nuovo.