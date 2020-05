“Riapre la quinta perla della Masseta”

SAN GIOVANNI A PIRO. “Riapre la meravigliosa spiaggia della “Resima” a Scario. Dopo 9 anni, grazie all’azione sinergica tra il Comune di San Giovanni a Piro, la Capitaneria di Porto e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, riapre la quinta perla della Costa della Masseta, Area Marina Protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”. Così il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, annuncia la riapertura di uno dei tratti di costa più apprezzati del territorio.

La spiaggia della Resima

La spiaggia della Resima è un angolo di paradiso rimasto inaccessibile per quasi un decennio a causa del crollo massi che aveva determinato l’interdizione. Qualche bagnante, però, in questi anni aveva comunque continuato a frequentare questo tratto di litorale nonostante i divieti, stregato dalla sua bellezza. Ora, però, tornerà fruibile in sicurezza.

La riapertura della spiaggia della Resima avviene anche in un periodo storico importante in cui avere tratti di litorale a disposizione è fondamentale vista la necessità di rispettare le regole del distanziamento.