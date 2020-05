Più servizi al porto di Agnone Cilento: c’è il bando

MONTECORICE. Porto turistico di Agnone Cilento, il Comune pubblica il bando per l’affidamento esterno di servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori relativamente al periodo che va da Luglio a Settembre. In particolare l’appalto è relativo al servizio di assistenza all’ormeggio, di verifica, sorveglianza e custodia, di pronto intervento in caso di incendio, di accoglienza e assistenza tecnica in banchina, di montaggio e smontaggio pontili e predisposizione degli ormeggi con OTS, manutenzione ordinaria impianti, fornitura ufficio mobile e info-point turistico, di supporto specialistico per le attività organizzative e di coordinamento dei servizi e del personale.

L’importo a base d’asta è di 75mila euro, soggetto a ribasso. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“Nel disciplinare – spiega il vicesindaco Pasquale Tarallo – abbiamo fatto inserire, tra le migliorie, 2 Infopoint turistici, uno sul porto ed uno ad Agnone, e la possibilità per la ditta aggiudicatrice di fare convenzioni con associazioni turistiche per la loro gestione”.

Un modo anche per offrire maggiori servizi al turismo. Montecorice guarda con fiducia alla stagione estiva: “Le richieste arrivate per i posti barca fanno ben sperare, avendo ricevuto un numero di domande praticamente pari a quelle dell’anno scorso”, evidenzia Tarallo.