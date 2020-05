Petina, operaio investito da auto pirata sulla A2

Un operaio di 49 anni residente in provincia di Caserta è stato investito questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il Comune di Petina in provincia di Salerno. La persona che era alla guida dell’auto invece di fermarsi per prestare soccorso si è allontanata.

L’operaio è stato trasportato all’ospedale di Polla dove i medici gli hanno riscontrato delle lievi ferite ad un braccio ed alla testa.

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, agli ordini del viceispettore Nicola Molinari hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’auto pirata ed all’identità dell’uomo che era alla guida.