Camerota Comune Ciclabile per il terzo anno

Camerota riceverà per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Ciclabile. La Federazione Italiana Ambiente Bicicletta consegnerà il prossimo giugno l’ambita bandiera e l’inserimento nel catalogo online dei ComuniCiclabili permetterà una promozione cicloturistica del territorio.

L’amministrazione ha già iniziato a scommettere sul cicloturismo da alcuni anni con lo scopo di una destagionalizzazione e mai come ora questa progettualità da un valore aggiunto al nostro territorio, che per il suo paesaggio, il suo ambiente, le strade a basso traffico, le tradizioni rurali e per la sua enogastronomia dal punto di vista cicloturistico è un tesoro ancora chiuso nel forziere e tutto da scoprire.

«Siamo convinti – dice il sindaco Mario Salvatore Scarpitta – che mai come ora bisogna ricercare nuove fette di mercato e soprattutto bisogna puntare il dito sul turismo di qualità. Camerota ci sta provando adottando politiche turistiche globali e provvedimenti che rendano il nostro comune sempre più a misura d’uomo. Abbiamo iniziato da Marina instaurando le zone 30 con lo scopo di tutelare i pedoni e ciclisti soprattutto nel periodo estivo, continueremo con le altre frazioni dopo l’emergenza Covid 19 per presentarci il prossimo anno migliorati. Il comune sta effettuando un lento processo di cambiamento, che sta fornendo i suoi risultati anche negli spostamenti casa-lavoro dei residenti. Infatti sempre più persone utilizzano le E-bike non solo per moto fisico o per escursioni in bici, ma anche per recarsi al lavoro e per spostarsi nel centro abitato. Tutelare il nostro territorio è uno dei nostri obiettivi fondamentali e quindi la diminuzione di emissioni di gas inquinanti non può che farci piacere. Ringraziamo Fiab che con ComuniCiclabili ci ha dato uno strumento di cambiamento innovativo e ci diamo l’appuntamento a giugno per la consegna del riconoscimento».