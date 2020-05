Un tocco d’arte per abbellire tre comuni del Cilento

Il Comune di Perito accetta la proposta da parte di Angela Riccio, in rappresentanza dell’Associazione Culturale Ergo South di Torchiara, di installare un’opera d’arte sul territorio comunale.

Nello specifico, si tratta di un’opera d’arte realizzata da uno degli artisti aderenti alla seconda edizione di un progetto di promozione del Cilento, attraverso una serie di iniziative culturali, di cui è coordinatrice la signora Riccio. L’area di collocazione dell’opera sarà individuata in seguito a un futuro incontro con la coordinatrice.

Lo scopo dell’installazione dell’opera è di arricchire il tessuto urbano inserendosi in un percorso di valorizzazione di arte contemporanea, e di offrire ai paesi collinari a ridosso del mare un’attrattiva per i turisti balneari che, per vedere le installazioni, vengano invogliati a visitare anche i paesi interni.

Nei giorni scorsi anche i Comune di Omignano e Rutino, hanno raccolto la proposta dell’associazione, dando il via libera all’installazione di un’opera d’arte sul territorio. Nel caso di Rutino verrà installata l’opera del maestro Giorgio Galli, che si tratta di una statua che raffigura la “silhouette” dell’Arcangelo S. Michele in volo con le ali spiegate che reca in mano la spada levata contro Satana, come comandante delle milizie celesti, mentre nell’altra mano regge la bilancia con la quale peserà le anime.

I tre Enti, guidati rispettivamente dai sindaci Carlo Cirillo, Raffaele Mondelli e Giuseppe Rotolo dovranno erogare un contributo di 500 euro ciascuno da devolvere all’associazione.