Agropoli, tariffe agevolate per posti barca presso banchina di riva

AGROPOLI. Bando per l’assegnazione di posti barca presso la banchina di riva a ridosso per pontile comunale numero 1. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola ha approvato le tariffe: 300 euro per l’ormeggio di imbarcazioni di lunghezza massima di 6 metri. Il bando, che sarà predisposto e pubblicato dagli uffici comunali, è relativo al periodo 1 giugno – 30 marzo.

L’Ente ha previsto una tariffa particolarmente bassa considerato che a parità di costi con gli altri pontili comunali si registra la mancata assegnazione dei posti barca considerate le difficoltà di manovra per le imbarcazioni che devono avvicinarsi con il motore sollevato per evitare l’impatto con il fondale nonché, in caso di cattive condizioni meteo, soggetto a fenomeni di risacca.

Di qui la scelta di abbassare i prezzi anche per evitare fenomeni di attracco abusivo.