Coronavirus, guarita paziente di Perdifumo

PERDIFUMO. Si era recata in ospedale per una prestazione medica e lì, sottoposta come da prassi a tampone, era risultata positiva al coronavirus. Protagonista una 43enne rumena residente a Perdifumo, asintomatica e in buono stato di salute (leggi qui). La donna era subito stata messa in isolamento insieme ai suoi contatti stretti. I cinque tamponi cui questi sono stati sottoposti hanno però dato esito negativo.

Ora, a distanza di circa tre settimane dal momento in cui è stato accertato il contagio, la donna è risultata guarita. Negativi i due tamponi cui è stata sottoposta. La notizia è stata confermata dall’ufficio di prevenzione dell’Asl Salerno che dall’inizio della pandemia sta lavorando sui soggetti contagiati e sulla ricostruzione dei contatti.

Perdifumo torna a contagi 0. Attualmente nel Cilento gli unici casi positivi restano a Casal Velino, San Mauro La Bruca e Agropoli (3).