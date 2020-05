Capaccio Paestum: ok all’installazione dei contatori del metano

CAPACCIO PAESTUM. Passo avanti per la rete del metano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri ha dato il via libera al progetto esecutivo per le opere di allacciamento ed installazione dei contatori del metano. Il costo delle opere è di 3,7 milioni di euro. Una cifra che permetterà di intervenire su tutto il territorio di Capaccio Paestum.

L’iter per la distribuzione del gas naturale nel Comune fu avviato nel dicembre 2004. Da allora un percorso complesso che ha fatto un passo avanti rilevante nel 2016 grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di oltre 6,6 milioni di euro, cui è seguito è seguito un ulteriore contributo da parte della Regione Campania.

Ora il concessionario dei lavori ha trasmesso il progetto per procedere ai lavori di allaccio dei contatori, su cui l’Ente ha dato il via libera.