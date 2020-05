Agropoli, Coppola incontra commercianti del centro: ecco le proposte

Trovare soluzioni per il commercio partendo dalle proposte degli operatori del settore. Questo l’obiettivo del sindaco Adamo Coppola che questo pomeriggio, insieme ai consiglieri Frammondino, Di Biasi e Cammarota, ha incontrato gli esercenti del centro. I proprietari di bar e ristoranti hanno ottenuto rassicurazioni sulla possibilità di aumentare lo spazio in concessione. Per evitare assembramenti e favorire il distanziamento tra i clienti, ognuno potrà quindi posizionare tavoli e sedie oltre lo spazio canonico.

Più problematica la situazione dei negozianti che in questi mesi sono rimasti chiusi. Ma per loro il commercio in centro era già in crisi prima della pandemia. Diverse le criticità sollevate: dalla necessità di organizzare un piano di eventi per incentivare il passeggino al problema parcheggi, passando per l’eccessiva presenza di negozi etnici che abbasserebbero la qualità dell’offerta.

“Purtroppo – ci spiega un commerciante – abbiamo risentito della chiusura, soprattutto chi ha dei fitti difficilmente ha trovato comprensione dai proprietari delle attività. Avremmo bisogno di un piano per il centro, già necessario prima della pandemia ed oggi ancor più nicessario”. Ancora una volta non sono mancate richieste di aprire il corso al traffico, almeno nel periodo invernale. Ipotesi poco percorribile visto l’attuale assetto di piazza e corsa ma c’è chi fermamente crede in questa soluzione per rilanciare il centro cittadino, accompagnato da un miglioramento dei servizi e dell’offerta. Intanto dal primo giugno i parcheggi torneranno a pagamento.