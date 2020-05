Screening di massa a Vibonati: ecco come prenotarsi

Screening di massa anche a Vibonati. Il Comune del Golfo di Policastro è stato l’unico della zona a far registrare dei casi di coronavirus. Due i soggetti contagiati, marito e moglie, oggi completamente guaititi. Il Comune è ora pronto ad avviare gli esami sulle persone maggiormente esposte al rischio contagi. Si tratta di un’attività avviata in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno già avviata anche in altri centri del nostro territorio.

Screening di massa: a chi sono diretti

Possono sottoporsi ai tamponi dipendenti comunali, carabinieri, carabinieri forestali, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, componenti di associazioni di volontariato, medici e pediatri, operatori ecologici, titolari e dipendenti delle attività rimaste aperte durante il lockdown (farmacie, parafarmacie, alimentari, casalinghi, panifici, ortofrutta, pescherie, macellerie, onoranze funebri, distributori di carburanti, distributori di bombole di gas).

Come prenotarsi

Per sottoporsi agli screening di massa sarà necessario inviare una comunicazione telematica all’indirizzo mail sindacovibonati@gmail.com o info@comune.vibonati.sa.it

Sarà anche possibile presentare domanda all’ufficio protocollo. La richiesta dovrà essere inviata entro il 17 maggio.