Sala Consilina, tutti guariti i pazienti Covid, l’ultima una bambina

È una bambina ed ha soltanto 11 anni l’ultima paziente di Sala Consilina guarita dal coronavirus. Una buona notizia per il comune del Vallo di Diano, considerato che nell’area a sud di Salerno era quello con il maggior numero di contagi. Una città in cui, purtroppo, il covid ha anche fatto delle vittime.

Per questo la notizia che oggi, ad oltre 2 mesi dall’inizio dell’emergenza, non vi siano più contagiati, assume ancora più importanza. Sala Consilina durante la pandemia era stato anche uno dei comuni individuati come zona rossa per la presenza di un focolaio.