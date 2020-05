Padula: sezione della biblioteca comunale intitolata ad Antonio Rienzo

La Giunta del Comune di Padula, con Deliberazione n. 66 del 15/05/2020, ha approvato l’intitolazione della sezione giuridica della Biblioteca Comunale “Raffaele Romano” all’avvocato Antonio Rienzo.

L’idea, condivisa con il Forum dei Giovani di Padula, è nata dalla volontà di valorizzare la prestigiosa e cospicua donazione effettuata dall’avvocato Antonio Rienzo di volumi di argomento giuridico che resteranno patrimonio dell’intera comunità padulese e a disposizione soprattutto dei giovani che frequentano l’aula studio allestita presso i locali comunali della Certosa di San Lorenzo.

L’intitolazione della sezione assume un valore simbolico ancora più forte in quanto la Biblioteca Comunale “R.Romano” è stata istituita nel 1984, anno nel quale l’avvocato Rienzo era sindaco di Padula.

“E’ importantissimo trasmettere esempi di attaccamento al territorio nel quale si vive e di impegno civile per favorire la crescita sociale e culturale dell’intera comunità – hanno sottolineato il sindaco Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – Intitolare la sezione all’avvocato Rienzo vuol dire sottolineare il suo amore per la cultura e per Padula”.

“Da lunedì 18 maggio, grazie all’impegno dei ragazzi del Forum dei Giovani e del Servizio Civile riprenderanno le attività di catalogazione in Biblioteca – hanno sottolineato – Osservando tutte le regole, man mano, la Biblioteca diventerà fruibile nelle prossime settimane. Un grazie al Forum dei Giovani di Padula per l’impegno e per aver sostenuto con entusiasmo l’idea dell’intitolazione”.

La cerimonia pubblica, con l’apposizione di una targa, avrà luogo appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.