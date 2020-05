Il Cilento saluta Ezio Bosso: “Grazie maestro”

“La notizia della scomparsa di Ezio Bosso mi ha colpito molto e, soprattutto, mi ha molto addolorato. Un Artista unico, dotato di un talento straordinario, ma soprattutto un Uomo con qualità rare”. A parlare Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Oggi la scomparsa del grande pianista che il territorio ha potuto vedere dal vivo, per l’ultima volta, la scorsa estate a Santa Maria di Castellabate. L’artista si esibì nell’incantevole scenario di Villa Matarazzo. Un anno prima era stato ospite anche di Paestum.

“Grazie Ezio per le emozioni che ci hai regalato, grazie per la tua sensibilità, grazie per i messaggi forti e incisivi che ci hai lasciato, grazie per averci regalato il privilegio di averti nel nostro Parco in uno dei tuoi ultimi e indimenticabili concerti – dice Pellegrino – I tuoi messaggi, i tuoi sorrisi, la tua sensibilità rappresentano un bellissimo inno alla vita”.

Anche il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha voluto rivolgere un messaggio d’addio al musicista. “La scorsa estate ci ha onorati della sua musica in una serata indimenticabile. Lo ringraziamo per le emozioni che ha condiviso con tutti noi su quel palco di Villa Matarazzo. Vogliamo ricordarlo così: Castellabate applaude ancora. Grazie Maestro!”.

In tanti in queste ore ricordano Ezio Bosso con affetto, soprattutto chi ha avuto la possibilità di apprezzarlo dal vivo.

Bosso è stato uno dei più straordinari musicisti contemporanei e ha conquistato, stagione dopo stagione, la sempre crescente attenzione del pubblico. Ezio Bosso è stato capace di coniugare la grande musica classica con il pop ed i ritmi più moderni.