Dramma a Celle, 27enne trovata senza vita

CELLE DI BULGHERIA. Nel giorno in cui la comunità celebrava la patrona Santa Sofia, una drammatica notizia ha sconvolto Poderia. Una ragazza di 27 anni, Francesca Maione, è stata ritrovata riversa a terra nel bagno della sua abitazione. Da comprendere cosa ne abbia determinato la morte, se un malore improvviso, oppure una scarica elettrica. A testimonianza di quest’ultima tesi ci sarebbe un black out dell’abitazione.

La giovane era rientrata a casa da poco, aveva fatto la doccia. Non vedendola uscire, però, i genitori sono andati a vedere cosa fosse successo ed hanno fatto la triste scoperta.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Intervenuto anche il medico legale per un primo esame del corpo. La salma sarà trasferita in ospedale a Vallo della Lucania dove verrà effettuato l’esame esterno nella giornata di domani. La 27enne faceva dei lavoretti in zona; in estate era una stagionale a Palinuro. La notizia si è subito diffusa in paese lasciando tutti sgomenti. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane che avrebbe compiuto 28 anni a luglio. Ai carabinieri della compagnia di Sapri, diretti dal comandante Matteo Calcagnile, il compito di accertare la dinamica dell’accaduto.