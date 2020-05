Campania: rinviata apertura dei ristoranti, si alle seconde case

Riapertura dei ristoranti? Si, ma non dal 18 maggio, bensì da giovedì 21. Lo ha detto il Governatore Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta del venerdì. Il presidente della giunta regionale ha poi precisato: “Un distanziamento di due metri in piccoli ristoranti significa che questi non aprono, oggi valuteremo le linee guida definitive, in queste ore farò dei colloqui con camere di commercio e di categoria, ritengo si possa aprire tutto giovedì e non lunedì per fare in modo che i ristoratori possano attrezzarsi in base alle misure meno restrittive che daremo come Regione”.

“Noi puntiamo ad avere una distanza di un metro spalla a spalla dei clienti me stiamo elaborando un protocollo che preveda dei pannelli protettivi tra un tavolo e l’altro”, ha concluso.

In merito alle seconde case, invece, da lunedì ci sarà il via libera, ma saranno ancora esclusi gli spostamenti tra regioni.