12 idee per guadagnare d’estate

Se anche tu hai deciso di voler lavorare anziché andare in vacanza, ti sveliamo alcune idee per un guadagno estivo di tutto rispetto. Spulcia i migliori siti del settore specializzati nella domanda e offerta di lavoro alla ricerca della proposta per te più idonea. Ti consigliamo di digitare su Google le key “cerco lavoretto” in modo da massimizzare la ricerca soltanto per attività part-time.

Campi estivi

Con la chiusura delle scuole, e con i genitori che vanno ancora a lavoro i più piccoli tendono spesso a frequentare i campi estivi. Presenta il tuo curriculum presso una struttura preposta, per essere ingaggiato come “insegnante” addetto al controllo dei più piccoli. Dovrai far fare loro i giochi più avvincenti, la merenda, i compiti, praticamente di tutto.

Ripetizioni private ai ragazzi che vanno a scuola

Qualche studente che ha carenza in alcune materie cerca supporto e preparazione durante i mesi estivi. Se hai un titolo di studio che ti permetta di insegnare una determinata materia, e se hai la propensione all’insegnamento potresti spargere la voce che impartisci lezioni private. Potrebbe essere un lavoro più redditizio e soddisfacente di quanti altri immaginano.

Stabilimenti balneari

Sicuramente le strutture che guadagnano di più nel periodo estivo sono gli stabilimenti balneari. Chi vive sul mare dunque ha la possibilità di cercare lavoro presso queste attività. In alcune zone addirittura gli stabilimenti mettono a disposizione dei propri lavori stagionali vitto e alloggio. Ti puoi proporre come assistente di spiaggia o come addetto alla zona bar. Se hai il brevetto puoi anche proporti come bagnino, figura questa indispensabile, ben pagata, ma anche con una responsabilità sulle spalle considerevole.

Ristoranti

Per chi ha deciso di far fruttare economicamente l’estate, ci vuole un posto di lavoro con contratto stagionale. E ovviamente il campo della ristorazione è sempre alla ricerca di nuovi talenti. Cuochi, aiuti cuochi, lavapiatti, meitre, camerieri, soni le figure più ricercate. Oltretutto ha la possibilità di lavorare sia nelle località marine che in quelle di montagna. Ovviamente bisogna vantare un briciolo di esperienza lavorativa e la discreta conoscenza delle lingue straniere.

Guida turistica

La guida turistica è un’altra figura molto richiesta in particolare nei periodi estivi, in quelle città che sono un’attrattiva per i turisti. Prima di proporre il tuo curriculum agli enti locali, sii certo di avere una buona conoscenza storica e geografica del territorio di riferimento. Sarà requisito preferenziale essere in possesso di qualifiche e aver seguito corsi adatti.

Questo lavoro può essere eseguito anche nella stagione invernale, sempre nelle città che sono affollate da turisti ogni periodo dell’anno. È comunque essenziale avere dimestichezza con la lingua straniera parlata e scritta.

Animatore nei villaggi turistici

Se sei un tipo simpatico e umoristico, e ti piace avere a che fare soprattutto con i bambini, avresti bisogno di un lavoro che metta in risalto il tuo estro. Uno di questi è fare l’animatore nei villaggi turistici. Anche in questo caso occorre la giusta dose di esperienza e bisogna seguire dei corsi appositi per una possibile assunzione.

Parco acquatico

Un’attrattiva tipica della stagione estiva è il parco acquatico, luogo di divertimento per antonomasia. Date le notevoli dimensioni, sono richieste molte figure lavorative. Puoi proporti come manutentore, o anche come animatore per bambini. Essendoci poi in queste strutture anche dei punti di ristoro potrebbero trovare lavoro anche cuochi, camerieri e addetti alle pulizie.

Lavoro in hotel

Gli hotel che abitualmente hanno del personale, incrementano il team in vista delle prenotazioni dei vacanzieri. Qui dunque potresti trovare lavoro come guardiano o addetto alla reception. Molto richieste sono le figure degli addetti alle pulizie e alla ristorazione. Se nella struttura di riferimento c’è una piscina o una spiaggia privata puoi proporti anche come bagnino e assistente di spiaggia. Ovviamente tieni conto che in questi hotel le selezioni son molto severe.

Baby sitter

Durante il periodo estivo genitori che lavorano o che vogliono staccare la spina anche dai figli cercano spesso babysitter. Per questo motivo se ti piacciono i bambini, e hai dimestichezza con le loro abitudini e le loro necessità puoi spargere la voce che cerchi lavoro. Nella migliore delle ipotesi potresti trovare una famiglia che ha deciso di partire per le vacanze e che dunque ti offre pure il soggiorno nella località di villeggiatura. È una buona occasione per conoscere posti nuovi, lavorando.

Dog sitter

Per fare i dog sitter bisogna avere una passione innata per i cani, e ovviamente aver spazio a disposizione per poterli ospitare. I padroni più pretenziosi potrebbero infatti chiederti di tenere il cane nel mentre loro partono per le vacanze. Per evitare infatti di portare i propri animali con sé, o per evitare di lasciarli in una pensione per animali, il dog sitter è una valida alternativa.

Il pizzaiolo

La pizza è immancabile, in particolare in estate quando si ha una possibilità in più di uscire con gli amici. Se possiedi la qualifica da pizzaiolo quindi porta i curriculum nei vari locali, che sicuramente faranno la ila per averti. Se ti rechi in una meta turistica è importante che tu abbia una buona esperienza (non è il caso di fare gavetta proprio in certi posti). Vedrai che lo stipendio è molto alto.

Supermercati

Infine l’ultima idea che intendiamo proporti è cercare lavoro nei supermercati delle località turistiche più ricercate. Nei luoghi di villeggiatura il periodo estivo vede un accrescimento della clientela raddoppia. Puoi proporti come magazziniere, cassiere e addetto al carico e scarico. Non serve avere molta esperienza basta stare in regola con l’ufficio del lavoro.