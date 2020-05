Viabilità: al via interventi sulle strade del Cilento

La Regione Campania ha finanziato 7 interventi di messa in sicurezza di strade regionali ricadenti in vari comuni della Provincia di Salerno, per un totale di euro 3.552.814,80. Il finanziamento è in attuazione della delibera CIPE 54/2016 e Regione Campania DGR 104/2018 per lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”.

“Si tratta di lavori di messa in sicurezza – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – di ripristino e ricostruzione di opere di sostegno su varie strade di interesse regionale che necessitano di manutenzione straordinaria, per oltre 3.550.000 euro”.

Progetti per il Cilento

Gli interventi riguardano innanzitutto la exSS-SR 488/C, nel tratto ricadente nel Comune di Castel S. Lorenzo e di collegamento con il Comune di Felitto. Poi altri lavori sono previsti sulle SP6, SP384, SP434 e SP298 nell’Agro Nocerino Sarnese. Un intervento invece interessa Piazza Virgilio alla frazione Palinuro del comune di Centola. Un altro la SP3 nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Altri lavori invece riguardano la SP29 tratte ricadenti nei comprensori comunali di Battipaglia – Olevano sul Tusciano – Montecorvino Rovella. Poi la sistemazione del percorso alternativo alla SR Ex SS164 per Acerno, strada comunale ricadente nel territorio del comune di Montecorvino Rovella denominata Maccaronera-Pezze. Infine lavori anche sulla SP11A-SP11B nei comuni di Capaccio, Albanella e Roccadaspide, tra il nodo con la SS18 e la SS166- Stralcio ricadente nel comune di Roccadaspide.

“La Provincia di Salerno, attraverso il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, ha lavorato ai progetti esecutivi per ogni singolo intervento poi inviato alla Regione Campania per il finanziamento. Abbiamo ricevuto proprio in questi giorni i decreti regionali che ci assegnano i fondi, a cui seguiranno le gare con cui la Regione Campania procederà ad aggiudicare i lavori. A breve potremo consegnare i cantieri”, dice Strianese.

“Voglio ringraziare la Regione Campania per la particolare sinergia organizzativa, insieme abbiamo consolidato una perfetta filiera istituzionale, suddividendoci compiti e interventi, ognuno per le proprie competenze, in un percorso puntuale di buona pratica amministrativa. In particolare ringrazio il Consigliere Luca Cascone, Presidente della Quarta Commissione regionale all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, con il quale abbiamo definito tutta la procedura da seguire. Ringrazio infine il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, che ancora una volta dimostra attenzione e disponibilità nei confronti della nostra provincia, attraverso finanziamenti senza i quali non potremmo mettere in sicurezza tutta la rete viaria.”, conclude il presidente della Provincia di Salero