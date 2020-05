Covid-19: Salento sigla accordo con la Fondazione del dott. Ascierto

Aumenta il numero dei Comuni in prima linea per la ricerca. Dopo Tortorella, (leggi qui), anche il Comune di Salento, con a capo il Sindaco Gabriele De Marco, ha scelto di aderire al protocollo di intesa con la “Fondazione Melanoma Onlus” di Napoli, guidata dal dottore Paolo Ascierto, per la lotta al Covid-19.

L’obbiettivo rimane quello di “realizzare una ricerca relativa alla presenza nel profilo genetico della popolazione del Cilento del recettore ACE2 al quale si lega il SARS-CoV-2 al fine di discriminare la sintomatologia dei pazienti e predire il grado di insorgenza dell’infezione da Covid-19 in base all’affinità di legame del virus al sito recettoriale”.

Covid-19: gli obiettivi dell’accordo con la Fondazione

Nello specifico con tale accordo si intende:

Promuovere la ricerca clinica per la sperimentazione di un vaccino idoneo a immunizzare i cittadini da Covid-19; Contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, ad orientare gli stili di vita, incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo; Condividere altresì l’obiettivo di definire e promuovere programmi ed interventi di educazione alla salute rivolti alla cittadinanza, attraverso campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione dei media e convegni; Sviluppare specifiche azioni, mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione e la ricerca medico clinica, soprattutto delle nuove generazioni, anche attraverso la promozione di eventi formativi e di eventuali progetti rivolti alle scuole; Presentare il progetto complessivo nel corso di un evento pubblico sul territorio.

I precedenti

Già altri comuni del comprensorio del Cileno avevano avviato iniziative a sostegno della fondazione del dott. Paolo Ascierto per la ricerca sul Covid-19. A fare da apripista Cicerale.