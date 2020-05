Consac attiva linea telefonica per gli utenti di Castellabate

Consac Gestioni Idriche spa ha deciso di attivare una linea dedicata esclusivamente agli utenti del Comune di Castellabate in attesa della riapertura, in tutta sicurezza, dello sportello presente sul territorio in via Marinelli a San Marco. Per agevolare il contatto con gli uffici sono state momentaneamente attivate due linee telefoniche. Gli utenti potranno contattare da subito i numeri 0974 724518 e 0974 724520, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

“Relativamente alle bollette recentemente ricevute, riferite a tutto il quarto trimestre 2019, – fanno sapere dalla Consac – queste sono state emesse per la quasi totalità con riferimento al consumo storico effettivo, noto grazie a precedenti letture eseguite. Solo per un numero limitato di casi, che possono riassumersi in poche decine su circa 7.000 utenti, è stato possibile solo con l’ultima bolletta procedere al conguaglio dei consumi effettivi; per tali casi, infatti, non si disponeva di precedenti rilevamenti di lettura, sicchè le bollette precedenti si riferivano a consumi sottostimati”.

“Tali inconvenienti possono essere evitati mediante la comunicazione da parte dell’utente dell’autolettura del contatore – proseguono dalla società – In merito, Consac invita vivamente gli utenti a comunicare la lettura dei consumi registrati al proprio contatore, soprattutto nei casi in cui il misuratore sia non accessibile al letturista. Per tali casi particolari, per i quali fossero rilevati addebiti per importi ritenuti meritevoli di chiarimento, l’utente interessato potrà contattare la Consac mediante la nuova linea attiva o attraverso i canali classici”.

Tante sono le modalità per poter mettersi in contatto con la società in caso di dubbi o per informazioni. Resta infatti sempre operativo il “Call Center” allo 0974 75622, così come il numero verde 800.831.288, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 e nelle ore pomeridiane – esclusivamente il martedì e il giovedì – dalle 15 alle 17:30. Sono attivi, nelle medesime fasce orarie, anche i nuovi servizi di “Live chat” e “Richiamiamo noi”, accessibili dall’home page del sito www.consac.it così da interloquire telematicamente con personale aziendale o essere ricontattati. Sarà sufficiente apporre negli appositi spazi, i propri dati e i recapiti oppure inviando un sms al numero 333.6112001 scrivendo il codice utente o, in alternativa, il proprio nome e cognome in aggiunta all’indicazione del Comune in cui si usufruisce del servizio.

“La Consac ricorda inoltra che i servizi offerti agli sportelli e ai punti informativi sono ugualmente accessibili dal sito aziendale, previa registrazione all’area personale, attraverso la compilazione di un apposito form online o attraverso l’invio a mezzo posta oppure e-mail, dei moduli cartacei resi disponibili nell’apposita sezione e opportunamente compilati”, conclude una nota della società.