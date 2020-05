Castellabate: mare restituisce rottami di un aereo

CASTELLABATE. Ritrovamento nelle acque del Comune di Benvenuti al Sud. A San Marco di Castellabate, durante una battuta di pesca, il peschereccio Nuova Incoronata si è imbattuto nei rottami di un aereo, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Nell’immagine pubblicata da Marco Nicoletti, si nota il pezzo del velivolo. Lo stesso è difficilmente riconoscibile, complice l’azione del mare e del tempo.

Stando ad una prima sommaria analisi si tratterebbe dei resti di un motore di un aereo.

Non è la prima volta che i pescatori del posto si imbattono in relitti della seconda guerra mondiale. Anche il Cilento, infatti, non è stato indenne dagli scontri del conflitto bellico.