Agropoli, scontro in via Vico: disagi alla circolazione

AGROPOLI. Scontro tra due auto in via Giambattista Vico, ad Agropoli. Due vetture, una Polo diretta verso la Clinica Malzoni e una Wolkswagen Golf che procedeva verso via Pio X, sono venute a contatto. Sul posto gli agenti della polizia municipale.

Per fortuna i due automobilisti non hanno riportato ferite mentre danni si sono segnalati alle due vetture. Starà ai vigili urbani ricostruire le responsabilità del sinistro che non ha determinato serie conseguenze.

Disagi, invece, si sono registrati alla circolazione, in uno snodo importante per la circolazione, a ridosso del centro cittadino.