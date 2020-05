Spaccio di droga, arrestata 27enne a Capaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli unitamente al personale della Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, in seguito ad attività di indagine mirata, hanno arrestato una 27enne domiciliata in Capaccio Paestum che, in violazione dell’art. 73 D. P. R. 309/90, deteneva ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 46 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione.

L’arrestata dopo le formalità di rito è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.